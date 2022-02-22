Принц Гарри против правительства королевы: состоялось первое судебное заседание по делу охраны для Сассекских

Принц Гарри не чувствует себя в безопасности в родной Великобритании и хочет вернуть себе полицейскую охрану, на тот период времени, когда будет приезжать в страну.

В пятницу состоялось первое заседание по этому делу. Сообщается, что герцог Сассекский хочет вернуться в Великобританию, но не чувствует себя в безопасности, заявила его команда юристов Высокому суду на первом предварительном слушании против Министерства внутренних дел по поводу его защиты полицией в Великобритании.

37-летний принц Гарри подал заявление о судебном пересмотре решения Министерства внутренних дел, запрещающего ему лично оплачивать полицейскую охрану себя и своей семьи, когда они находятся в Великобритании.

Принц Гарри со своей семьей в Великобритании / Associated Press

Гарри хочет привезти своих детей, 2,9-летнего сына Арчи и 8-месячную дочь Лилибет в гости из США, но он и его семья не могут вернуться в свой дом, потому что это слишком опасно, заявил законный представитель герцога, сообщает Hello!

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Королевский адвокат Шахид Фатима, заявил на слушаниях в пятницу: "Это утверждение касается того факта, что герцог не чувствует себя в безопасности, когда он находится в Великобритании, учитывая меры безопасности, примененные к нему в июне 2021 года, и будут продолжать применяться, если он решает вернуться. Само собой разумеется, что он хочет вернуться, чтобы увидеть семью и друзей и продолжать поддерживать благотворительные организации, которые так близки его сердцу. Британия всегда будет его домом", - говорит адвокат.

Меган и Гарри, напомним, лишились полицейской защиты, финансируемой за счет налогоплательщиков, после ухода с поста высокопоставленных членов королевской семьи в начале 2020 года.

Герцог, который лично не присутствовал на слушаниях в пятницу, утверждает, что его частная группа защиты в США не имеет надлежащей юрисдикции за границей или доступа к разведывательной информации Великобритании, которая необходима для обеспечения безопасности его семьи. В прошлом году он ненадолго вернулся из Калифорнии на открытие 1 июля мемориальной статуи его матери принцессы Дианы, и, разумеется, его автомобиль тогда преследовали папарацци.

Принц Гарри и его мама принцесса Диана / Associated Press

Законный представитель Гарри ранее заявлял, что герцог хочет сам финансировать безопасность, а не возлагать это на плечи налогоплательщиков. Однако Роберт Палмер, королевский адвокат Министерства внутренних дел, заявил суду, что предложение Гарри о частном финансировании "неуместно".

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В письменных заявлениях он сказал: "Личная охрана со стороны полиции не предоставляется на основе частного финансирования, и Ravec (Исполнительный комитет по защите королевских и общественных деятелей) не принимает решения о предоставлении такой безопасности".

Также известно, что Ravec приписал принцу Гарри "форму исключительного статуса", то есть по запросу принц может получить полицейскую охрану, но решение будет зависеть от причины его присутствия в Великобритании, и от функций, которые он выполняет, когда присутствует. В июне 2021 года, когда Гарри приезжал на открытие статуи своей матери, он не делал никаких запросов.

Королева Елизавета II и принц Гарри / Getty Images

Таким образом приедут ли Гарри и Меган на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года, пока что под большим вопросом.

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