Принц Гарри рассказал, что их с Меган сын Арчи уже пошел в школу

Принц Гарри рассказал, что их с Меган сын Арчи уже пошел в школу

Принц Гарри принял участие в вебинаре и немного рассказал о том, как работает над своими психологическими проблемами, а также о их с Меган детях.

Герцог Сассекский поговорил с Сереной Уильямс и генеральным директором BetterUp Алекси Робишо во время вебинара о психологической устойчивости и инициативе BetterUp "Внутренняя работа".

Гарри рассказал, что его сын Арчи, которому в мае исполнится лишь три года, уже начал ходить в школу. Скорее всего, конечно, Гарри имел в виду учреждение, где ребенок находится определенное время и чему-то новому обучается. А в это время у герцога есть возможность заняться делами, так скажем, для души.

"Около получаса или 45 минут утром, когда я говорю себе: "Хорошо, один из детей пошел в школу, другой спит, у нас перерыв в программе", - и добавляет, что использует свое свободное время, чтобы улучшить себя, это могут быть тренировки, прогулки с собакой, прогулки на природе или даже медитация, - пишет Hello!

Prince Harry gets it: doing Inner Work® can be tough, but it’s a solid foundation to build on. And once you get all of that sorted out, everything else seems to fall into place. ☁️ pic.twitter.com/C1Wn4Tj3Be — BetterUp (@BetterUp) February 3, 2022

Принц Гарри также рассказал, что забота о себе отпадает, как только у человека начинают появляться другие проблемы и обязательства. Наверняка, родители, чьи дети учатся в школе на удаленке, хорошо понимают, о чем говорит герцог Сассекский.

Читайте также: