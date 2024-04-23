Это очень мило: принц Гарри рассказал, как Меган покорила корги королевы Елизаветы II

У Меган Маркл были хорошие отношения с покойной королевой Елизаветой II с самого первого их знакомства.

Принц Гарри во время их с Меган помолвочного интервью рассказывал, что будущая герцогиня Сассекская расположила к себе королеву Елизавету II с самой первой их встречи.

Герцогиня Меган и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Говоря о первой встрече своей жены с покойной королевой, Гарри сказал: "Корги сразу же полюбили тебя! Последние 33 года меня облаивали, а Меган вошла и абсолютно ничего", — цитирует слова принца Mirror.

Обсуждая встречу с любимыми собаками покойной королевы, Меган сказала: "Они просто лежали у меня на ногах во время чая, это было очень мило".

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

В своих сенсационных мемуарах принц Гарри рассказал, что Меган впервые встретила покойную королеву в Royal Lodge – доме принца Эндрю – в октябре 2016 года. А позже Меган рассказала, что у нее были прекрасные отношения с покойным Ее Величеством

"Королева всегда относилась ко мне замечательно", - говорила в своих интервью герцогиня Сассекская.

Меган и Гарри на платиновом юбилее королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Напомним, в 2020 году пара сложила с себя королевские полномочия и переехала жить сначала в Канаду, а после в США. Последний раз они виделись с Елизаветой II в июне 2022 года в рамках празднования ее платинового юбилея правления. А в сентябре того же года монарх скончалась.

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