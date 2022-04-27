Принц Гарри рассказал о своей главной травме детства

Принц Гарри уже неоднократно рассказывал о том, какую травму ему нанесла смерть его матери принцессы Дианы в 1997 году.

На днях герцог Сассекский высказался на тему психического здоровья в подкасте The Masters of Scale и в разговоре с соучредителем LinkedIn Рейдом Хоффманом рассказал еще раз о своей главной детской травме.

Принцесса Диана с сыновьями / Getty Images

"Девяносто девять процентов людей на планете Земля страдают от той или иной формы утраты, травмы или горя. Неважно, сколько вам лет, но большинство из нас испытали многое из этого в юные годы, поэтому мы забыли об этом. Но тело не забывает, тело держит", - говорит Гарри.

Его мама Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Гарри тогда было 13 лет, Диане - 36.

Принц Гарри на похоронах Дианы / Associated Press

В прошлом году было объявлено, что принц Гарри возьмет на себя роль главного сотрудника компании, занимающейся коучингом и психическим здоровьем. В подкасте принц рассказал о своей работе в этой области, а также о том, что культурная разница в подходе к терапии между Калифорнией и Великобританией огромна.

"Я сам родился и вырос в Калифорнии, и мы рассказывали анекдоты. "Эй, мой терапевт поговорит с вашим терапевтом", чтобы установить связь. Я знаю, что это очень калифорнийский перспектива", - говорит в беседе Хоффман. А принц Гарри ему отвечает: "Вы абсолютно правы насчет культурных различий, они огромны. Если вы говорите об этом здесь, в Калифорнии, я попрошу своего терапевта позвонить твоему терапевту. В то время как в Великобритании все говорят: "Терапевт? Какой терапевт? Чей терапевт? У меня нет терапевта. Нет, определенно нет, я никогда не разговаривал с терапевтом", - говорит принц Гарри, пишет People.

Принц Гарри / Associated Press

В прошлом году Гарри рассказывал о своем личном опыте терапии, поделившись тем, как Меган вдохновила его на путь психического здоровья. Об этом принц рассказал в фильме, который они снимали вместе с Опрой Уинфри. "У меня был страх — когда я впервые пошел на терапию — страх потерять. Я знал, что, если я не пройду терапию и не исправлюсь, я потеряю эту женщину, с которой я мог провести остаток своей жизни", - говорил тогда принц. Тогда же Гарри сказал, что терапия помогла ему вернуться назад и справиться с действительно неудобными ситуациями и быть в состоянии проработать их, чтобы иметь возможность исцелиться.

Во время разговора принц Гарри вспомнил одну история, о том, как однажды встретил солдата, страдающего посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), который "физически дрожал" и "не мог смотреть мне в глаза". А потом ему снова посчастливилось повидаться с ним спустя полгода. Солдат как раз вернулся из лыжной поездки? и занятия спортом почти полностью исцелили его. В этом, по мнению герцога Сассекского, и есть сила спорта. В 2014 году Гарри основал "Игры непобежденных", которые недавно посещал в Гааге. В этом году принц особо восхищался украинскими военными спортсменами. Сопровождала его на играх и супруга Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Читайте также: