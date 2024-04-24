Принц Гарри сделал особенный подарок своему племяннику – принцу Луи: что это было

23 апреля младшему сыну принца Уильяма и принцессы Кейт – принцу Луи – исполнилось шесть лет.

Не известно, получил ли какие-то подарки Луи от своего дяди – принца Гарри, который живет в Америке. Но однажды герцог Сассекский преподнес племяннику совершенно особенный подарок, который имел тесную связь с его бабушкой, покойной принцессой Дианой.

Принц Гарри потратил 8000 фунтов стерлингов на очень особенный подарок на крестины своего племянника, и это имело острую связь с его матерью, принцессой Дианой, пишет express.co.uk.

Принц Луи на руках у мамы принцессы Кейт / Фото: Associated Press

Дело в том, что принцесса Уэльская Диана страстно любила коллекционировать первые издания классических книг, и поэтому Гарри решил продолжить эту традицию со своими племянниками и племянницей. Он приобрел первое издание книги А. А. Милна "Винни-Пух" 1926 года. При первой публикации книги было выпущено всего 30 000 экземпляров, и принц Гарри купил одну из этих редких книг.

Книги сыграли ключевую роль в любимых детских воспоминаниях Гарри, так как его мама Диана любила читать сыновьям на ночь сказки. И очень любила старую классику.

Принц Луи / Фото: Associated Press

Напомним, принц и принцесса Уэльские поделились новой фотографией сына Луи в день его рождения в своих социальных сетях.

Принц Луи с мамой Кейт / Фото: Associated Press

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