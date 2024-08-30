Принц Гарри секретно приехал на прощание с дядей в Британию: очевидцы рассказали об их встрече с Уильямом

Принц Гарри поддерживает теплые отношения с сестрами своей матери Дианы, а у ее старшей сестры Джейн Феллоуз недавно умер муж. Сообщалось, что герцог Сассекский не поедет на его похорон, поскольку там будет присутствовать его старший брат принц Уильям, с которым Гарри в конфликте уже несколько лет. Но, позже выяснилось, что принц Гарри таки решился на эту поездку.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Уже подтверждено, что принц Гарри и принц Уильям присутствовали на похоронах своего дяди в начале этой недели, которые прошли в Норфолке. Местный житель рассказал The Sun: "Я не знал, что они там были. Они прибыли очень скрытно".

Другой очевидец добавил: "Уильям и Гарри оба были там, но мы не видели, чтобы они разговаривали друг с другом, и они держались на расстоянии".

Сообщалось, что Уильям и Гарри сидели порознь в задней части церкви Святой Марии, прибыв на церемонию практически незаметно.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

В последний раз братья присутствовали в одном помещении вместе на коронации их отца короля Чарльза 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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