Принц Гарри снова едет в Лондон: стала известна дата и то, поедет ли с ним Меган Маркл

Принц Гарри вернется в Великобританию 30 сентября на ежегодную церемонию вручения премии WellChild, которая пройдет в Лондоне.

Герцог Сассекский является покровителем благотворительной организации, которая оказывает поддержку тяжелобольным детям и их семьям. Он регулярно присутствует на ежегодной церемонии награждения и вручает награды. Меган Маркл с мужем в Британию очевидно не поедет, хотя официальной информации на этот счет пока что нет.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Недавно Гарри отпраздновал 40-летие и королевская семья во главе с королем Чарльзом и принцем Уильямом поздравили герцога в соцсетях, опубликовав его фото и пост с пожеланием "Счастливого дня рождения". Теперь королевские поклонники гадают, станет ли это первым этапом для примирения двух семей.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, кто повлиял на принца Уильяма и его решение поздравить брата Гарри публично с юбилеем.

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