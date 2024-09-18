Принц Гарри снова едет в Лондон: стала известна дата и то, поедет ли с ним Меган Маркл

Принц Гарри вернется в Великобританию 30 сентября на ежегодную церемонию вручения премии WellChild, которая пройдет в Лондоне.
Герцог Сассекский является покровителем благотворительной организации, которая оказывает поддержку тяжелобольным детям и их семьям. Он регулярно присутствует на ежегодной церемонии награждения и вручает награды. Меган Маркл с мужем в Британию очевидно не поедет, хотя официальной информации на этот счет пока что нет.
Недавно Гарри отпраздновал 40-летие и королевская семья во главе с королем Чарльзом и принцем Уильямом поздравили герцога в соцсетях, опубликовав его фото и пост с пожеланием "Счастливого дня рождения". Теперь королевские поклонники гадают, станет ли это первым этапом для примирения двух семей.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто повлиял на принца Уильяма и его решение поздравить брата Гарри публично с юбилеем.
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