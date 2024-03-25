Принц Гарри снова отправится в Британию на фоне новостей о болезни Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Сассекские узнали о том, что у принцессы Уэльской рак в тот же день, когда об этом узнал весь мир.
Ранее сообщалось, что во дворце принца Гарри предупредили, почему не стоит ехать к принцессе Уэльской. Но герцог надеется вернуться в Великобританию позже в этом году.
Многие надеялись, что разрушительные новости о здоровье жены принца Уильяма могут проложить путь к возможному примирению между отчужденным герцогом Сассекским и его старшим братом, принцем Уильямом, пишет express. Ожидается, что Гарри посетит службу в соборе Святого Павла по случаю десятой годовщины "Игр непокоренных" в мае, но инсайдеры утверждают, что у него не будет никаких встреч с принцем Уильямом или принцессой Кейт.
Ранее предполагалось, что принц Гарри приедет в Лондон вместе со своей женой Меган и двумя детьми. Но теперь эксперты ставят это под сомнение.
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