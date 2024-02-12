Принц Гарри снова планирует встречу с отцом: стали известны подробности

Только на прошлой неделе герцог Сассекский совершил 24-часовую поездку в Лондон, оставив своего отца несколько недовольным таким решением, как планирует новый визит в Британию.

Сообщается, что Гарри намерен вернуться в Великобританию в мае, чтобы отпраздновать десятую годовщину "Игр непокоренных", утверждает источник изданию express. Вероятно, во время поездки он запланирует и встречу с отцом. В прошлый раз король остался недоволен тем, что его сын не предупредил о своем визите его секретаря заблаговременно. В этот раз Гарри придется исправиться и сделать все по протоколу.

Ожидается, что герцог Сассекский посетит службу в соборе Святого Павла в Лондоне по случаю 10-летия Игр. Правительство Британии сделало заявку на проведение игр в Мидлендсе, в Бирмингеме, в 2027 году.

Меган и Гарри на Invictus Games в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

"Гарри дал понять, что ему комфортно возвращаться на британские "Игры непокоренных", и мы понимаем, что Игры всегда пользовались поддержкой остальной части королевской семьи", - сообщил Times , источник, близкий к проекту.

Напомним, в этом году Игры состоятся в Канаде и принц Гарри с супругой Меган планировали посетить страну на этой неделе. Там же они проведут и день Валентина.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

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