Принц Гарри снова тревожится из-за возвращения в Британию: в чем проблема на этот раз

Герцог Сассекский больше не имеет полицейской охраны так как не является членом королевской семьи, работающим на корону.

Ранее мы писали, что в мае принц Гарри должен приехать на службу в честь10-й годовщины "Игр непокоренных", которая пройдет в соборе Святого Павла в Лондоне, том самом соборе, где мать Гарри принцесса Диана выходила замуж за принца Чарльза в 1981 году. Сообщалось, что Меган Маркл также заявлена среди гостей, хотя официально эта информация пока что не была подтверждена.

Принц Гарри и Меган Маркл в Британии / Фото: Associated Press

На официальном сайте собора Святого Павла опубликовали время службы, которая состоится 8 мая, что вызвало беспокойство у герцога Сассекского. Команда принца Гарри подчеркнула необходимость сохранить в тайне точную дату ее появления из-за опасений по поводу его безопасности в Соединенном Королевстве, сообщает express.

Раскрытие подробностей службы на официальном сайте собора Святого Павла усилило опасения, особенно в свете разоблачений, сделанных в мемуарах герцога Сассекского "Запасной", где он обсуждал свою военную службу, в том числе то, что он убил 25 боевиков Талибана в Афганистане.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"Гарри осознает потенциальные риски для своей безопасности, особенно учитывая конфиденциальную информацию, которой он поделился в своих мемуарах", — сказал источник. "Вот почему его команда была так непреклонна в сохранении его местонахождения в порядке служебной необходимости. Всякий раз, когда он появлялся на мероприятиях в Великобритании в последние несколько лет, именно по этой причине в последнюю минуту делались объявления", - говорится в сообщении.

Похоже, присутствие Меган, герцогини Сассекской на мероприятии теперь под еще большим вопросом.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Напомним, принц Гарри недавно проиграл дело в Высоком суде против правительства по поводу его безопасности во время пребывания в Англии и полицейской охраны, которую ему больше не намерены предоставлять так как он перестал быть работающим членом королевской семьи.

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