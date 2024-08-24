Принц Гарри о Балморале: почему герцог Сассекский обожал это место

Принц Гарри провел в шотландском замке Балморал все свое детство и юность. В своей книге "Запасной" сын принцессы Дианы и Чарльза описал свои эмоции от этой королевской резиденции.

Замок Балморал и его поместье площадью 50 000 акров находятся в частной собственности королевской семьи с 1845 года и по сей день почитаются как место отдыха для семьи в конце лета. Вот и в этом году король Чарльз III собрал своих родственников в Балморале, вот только младшего сына и его семью туда снова не позвали.

Замок Балморал в Шотландии / Фото: Getty Images

"Для меня Балморал всегда был просто раем. Нечто среднее между Диснейлендом и священной рощей друидов. Я всегда был слишком занят рыбалкой, стрельбой, бегом вверх и вниз по холму, чтобы заметить что-то странное в фэн-шуе старого замка", - описывал принц Гарри свою жизнь в поместье. Герцог Сассекский писал, что действительно был счастлив, пребывая в Балморале каждое лето. И в то лето, 30 августа 1997 года, за день до смерти принцессы Дианы, принц Гарри тоже был в Балморале.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

"Я пытаюсь сказать, что я был там счастлив. На самом деле, возможно, я никогда не был счастливее, чем в тот золотой летний день в Балморале: 30 августа 1997 года", - писал герцог. "Моя семья жила, проводя много времени на свежем воздухе, особенно бабушка, которая сердилась, если не могла подышать свежим воздухом хотя бы час в день", - описывал свою жизнь в Балморале принц Гарри.

В 1997 году Гарри и Уильяму было 12 и 15 лет соответственно. Их родители Чарльз и Диана уже были официально разведены, и братья знали, что их мама находится в Париже. В тот вечер 30 августа она позвонила им по телефону и, как вспоминал потом Гарри, он очень быстро побеседовал с ней, так как торопился поиграть с братом. Впоследствии он очень жалел, что прервал тот последний разговор с мамой так быстро.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

На следующий день, 31 августа, принц Гарри и принц Уильям узнали, что их мать погибла в автокатастрофе в Париже. Ей было 36 лет. А королевская семья продолжила проводить время в Балморале, пока не столкнулась с общественным бунтом по поводу того, что королева молчит, когда ее невестка и любимица людских сердец принцесса Диана погибла.

Читайте также: