Принц Гарри в Лондоне: сын Чарльза тонко намекнул, что он думает об отказе отца встретиться с ним

Принц Гарри был запечатлен британскими папарацци после службы благодарения в соборе Святого Павла, где когда-то поженились его родители – принцесса Диана и принц Чарльз.

Служба прошла в честь 10-й годовщины "Игр непокоренных" - детища принца Гарри. Герцог был в классическом костюме, рубашке и в полосатом галстуке и носил в этот день медаль в честь "заслуги перед монархией", но пренебрег медалью в честь короля Чарльза.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

На шее у принца была медаль рыцаря-командора Королевского Викторианского ордена (KCVO), ею Гарри наградила покойная бабушка королева Елизавета II в 2015 году.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Помимо этой награды, Гарри также обладает медалью за службу в Афганистане, а также золотыми, бриллиантовыми и платиновыми юбилейными медалями.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Но, одна медаль, отсутствовала на лацкане Гарри во время его посещения собора Святого Павла - медаль за коронацию, врученная ему в честь вступления на трон его отца короля Чарльза III, пишет express.co.uk.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Королевские поклонники подозревают, что принц Гарри специально пренебрег именно этой медалью, решив показать свое отношение к тому, что его отец Чарльз отказал сыну в личной встрече во время этого короткого визита, сославшись на плотный график.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"В ответ на многочисленные запросы и продолжающиеся предположения о том, встретится ли герцог со своим отцом во время пребывания в Великобритании на этой неделе, это, к сожалению, будет невозможно из-за насыщенной программы Его Величества", - заявил представитель герцога Сассекского.

В тот же вечер король Чарльз с супругой Камиллой и другими родственниками присутствовали на садовой вечеринке в Букингемском дворце.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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