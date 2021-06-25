Принц Гарри вернулся в Великобританию

Вчера принц Гарри был замечен по пути в аэропорт Лос-Анджелеса.

Герцог Сассекский отправился на родину в Великобританию, чтобы 1 июля присутствовать на открытии статуи его матери принцессы Дианы. Мероприятие пройдет в день 60-летнего юбилея принцессы Уэльской в Кенсингтонском дворце, где жила Диана с Чарльзом и сыновьями.

В Лондоне Гарри впервые увидится со своим старшим братом Уильямом после того, как братья встречались в апреле на похоронах принца Филиппа. Ранее сообщалось, что мероприятие посетит и супруга Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Герцогиня Кембриджская и принцы Уильям и Гарри / Associated Press

Как пишет Daily Mail, мероприятие, запланированное на 1 июля, должно было пройти в присутствии ста близких родственников и друзей Дианы. Но из-за пандемии масштаб пришлось сократить. Гостям сообщили, что большая церемония в следующий четверг отменена и новая дата будет назначена на сентябрь. Это горькое разочарование для многих в кругу Дианы, которые надеялись, что их присутствие поможет добиться примирения между Уильямом и его братом Гарри.

Принц Уильям и принц Гарри / Associated Press

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Большие надежды полагают и на герцогиню Кейт, которая уже пыталась примирить принцев в апреле. Тогда Уильям и Гарри даже поговорили, но герцог Сассекский все равно как можно скорее улетел обратно в США, и конфликт тогда исчерпан не был. Недавно Гарри стал отцом во второй раз, хочется верить, что герцогиня Кембриджская найдет правильные темы и слова, которые помогут братьям начать разговор.

Принцесса Диана с сыном Гарри, 9 августа 1987 года в Королевском дворце на Майорке, Испания / Associated Press

Первоначально предполагалось, что статую Дианы представят в 2017 году. Но были задержки с дизайном и, по словам инсайдеров, разногласия по поводу того, какой период жизни Дианы должна изображать статуя.

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Принцесса Диана с сыновьями - Уильямом и Гарри (11 фото)

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