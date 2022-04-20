Принц Гарри вместе с украинцами красил лавочку на "Играх" в Гааге

В Нидерландах продолжаются "Игры непокоренных".

Принц Гарри остался в Гааге до самого из завершения, которое запланировано на 22 апреля, а его супруга Меган улетела в понедельник домой в Лос-Анджелес к детям, сообщив, что очень соскучилась за ними.

Сегодня принц Гарри был запечатлен фотографами, когда вместе с участниками из команд Нидерландов и Украины красил скамейку в парке желтым цветом. Желтая скамейка является темой Invictus Games The Hague 2020, и теперь город Гаага разрешил этой скамейке оставаться желтой в Zuiderpark в качестве наследия.

Принц Гарри / Getty Images

Ранее принц Гарри публично хвалил украинскую команду на Invictus Games, восхищаясь смелостью и силой ребят из Украины.

"Они сняли форму, надели командную форму, и вместе с тренером приехали сюда, поспали пару дней, попытались разгрузиться, а потом сразу втянулись в работу", - сказал принц о решении сборной Украины временно уйти от борьбы с продолжающимся вторжением России в Украину, чтобы принять участие в этом мероприятии. - "Потом они должны вернуться", - сказал Гарри о том, что ждет украинских спортсменов после завершения игр в пятницу.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

Читайте также: