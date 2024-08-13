Принц Гарри воплотил мечту своей матери принцессы Дианы: что он сделал

Принцесса Уэльская Диана была 15 лет замужем за принцем Чарльзом и ненавидела жизнь в королевской семье.

Королевский редактор Ричард Кей выступая в подкасте Palace Confidential рассказал, что принцесса Диана была бы счастлива за своего младшего сына принца Гарри, которому удалось вырваться из так называемой "золотой клетки".

Принцесса Диана с сыном Гарри / Фото: Getty Images

"Вы должны помнить, что Диана была радикалом, она была очень несчастлива, она была заперта в королевской системе, она пыталась вырваться, но не смогла этого сделать до самой смерти", пишет express.co.uk.

Обсуждая трудности, связанные с тем, как покойная принцесса Диана отнеслась бы к нынешней вражде двух принцев, Ричард сказал: "Я думаю, она бы очень гордилась тем фактом, что Гарри выбрал жизнь вне королевского круга".

Принцесса Диана с сыном Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Диана только в 1996 году официально получила развод с принцем Чарльзом. А 31 августа 1997 года погибла в трагической автокатастрофе в Париже вместе со своим бойфрендом Доди Аль-Файедом.

Принцесса Кейт, принц Уильям и принц Гарри / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам, как выглядит остров, где похоронена принцесса Диана.

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