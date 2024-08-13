Принц Гарри воплотил мечту своей матери принцессы Дианы: что он сделал

Принцесса Уэльская Диана была 15 лет замужем за принцем Чарльзом и ненавидела жизнь в королевской семье.
Королевский редактор Ричард Кей выступая в подкасте Palace Confidential рассказал, что принцесса Диана была бы счастлива за своего младшего сына принца Гарри, которому удалось вырваться из так называемой "золотой клетки".
"Вы должны помнить, что Диана была радикалом, она была очень несчастлива, она была заперта в королевской системе, она пыталась вырваться, но не смогла этого сделать до самой смерти", пишет express.co.uk.
Обсуждая трудности, связанные с тем, как покойная принцесса Диана отнеслась бы к нынешней вражде двух принцев, Ричард сказал: "Я думаю, она бы очень гордилась тем фактом, что Гарри выбрал жизнь вне королевского круга".
Напомним, принцесса Диана только в 1996 году официально получила развод с принцем Чарльзом. А 31 августа 1997 года погибла в трагической автокатастрофе в Париже вместе со своим бойфрендом Доди Аль-Файедом.
Ранее мы показывали вам, как выглядит остров, где похоронена принцесса Диана.
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