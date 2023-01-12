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Принц Гарри вспомнил, какой главный совет его жена Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1415
Время на прочтение
2 мин
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Принц Гарри вспомнил, какой главный совет его жена Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Принц Гарри рассказал в своей книге "Запасной" очень много о жизни в королевской семье и отношениях с королевскими родственниками.

Поделился герцог Сассекский с читателями и тем, какие отношения сложились между его супругой Меган и бабушкой королевой Елизаветой II. Принц Гарри рассказал, что Мег сблизилась с Ее Величеством во время их совместной поездки на поезде в Чешир, это произошло 14 июня 2018 года, спустя месяц после свадьбы пары.

Королева Елизавета II и Меган Маркл / © Associated Press
Королева Елизавета II и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Гарри вспоминает, что Меган тогда, вернувшись домой, находилась под сильным и очень позитивным впечатлением. Она рассказала, что поделилась с Елизаветой II своей мечтой стать матерью. А королева, в свою очередь, дала герцогине Сассекской совет, и звучал он так: "Лучший способ вызвать роды - ездить на автомобиле по ухабам", - сказала монарх.

Тогда еще герцогиня Меган не была беременна, но очень впечатлилась советом Ее Величества. "Когда она вернулась домой, то просто вся светилась", - пишет Гарри, цитирует его книгу Daily Mail. Он рассказывает, что Меган и королева Елизавета II сдружились, и это ознаменовало особый момент надежды для пары.

Королева Елизавета II и герцогиня Сассекская Меган с супругом принцем Гарри / © Getty Images
Королева Елизавета II и герцогиня Сассекская Меган с супругом принцем Гарри / Фото: Getty Images

Пять месяцев спустя пара объявила, что ждет своего первого ребенка, сначала оповестили королеву и принца Уэльского, а затем остальных членов семьи во время торжественного приема на свадьбе принцессы Евгении в октябре 2018 года. Их сын Арчи родился в больнице Портленда 6 мая 2019 года, и Гарри сказал, что не помнит, пробовала ли пара рекомендованный его бабушкой метод стимулирования родов с помощью поездки по ухабам на автомобиле.

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Дата публикации
Просмотры
1415
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