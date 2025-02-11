Принц Гарри жестоко пошутил над Меган Маркл перед публикой: какой была реакция герцогини Сассекской

Меган Маркл и принц Гарри сейчас находятся в Уистлере, в Канаде, городе, который так же, как и Ванкувер принимает в этом году Invictus Games.

Сассекские поддержали спортсменов в Уистлере на дебютном мероприятии по скелетону. Принц Гарри вышел на сцену, чтобы произнести речь, и выразил свою благодарность: "Спасибо всем вам огромное за любовь и поддержку этих невероятных спортсменов. Вы все пришли сюда, зная, что замерзнете, так что спасибо вам за поддержку!".

Затем, с ухмылкой, он помахал Меган. "Мы с женой — выходи сюда! Выходи!" Когда она присоединилась к нему на трибуне, они обнялись, и Гарри съязвил: "Сейчас она будет петь!".

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Меган, похоже, была в ужасе, рассмеялась и быстро прервала смех твердым: "Нет!" Когда они уходили со сцены, она повернулась к толпе с теплым прощанием: "Спасибо всем. Желаю вам отлично провести время!".

В этот день Меган появилась на публике в кремовом макси-пальто Calina от Mackage из переработанного пуха, носила черные джинсы-скинни, черный свитер с высокой горловиной и черную шапку-бини. Она добавила к образу мягкие перчатки Moncler и массивные сапоги на шнуровке.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

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