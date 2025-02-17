Принц Хусейн показал новые фото новорожденной племянницы – принцессы Амины

Кронпринц Хусейн поделился фотографиями со своей новорожденной племянницей – принцессой Аминой, которую вчера родила его сестра принцесса Иман.

В своем Instagram старший сын королевы Рании и короля Абдаллы II опубликовал снимки и показал, как вместе с женой принцессой Раджвой и их маленькой дочерью Иман, навещал сестру в роддоме.

Принц Хусейн на руках держит дочь Иман, а рядом Джамиль Термиотис с новорожденной дочерью Аминой / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

"Добро пожаловать в семью, Амина! Пусть ты будешь источником радости для своих родителей и любящей сестрой и спутницей жизни для моей дочери", - написал под снимками Хусейн.

Принц Хусейн на руках держит дочь Иман, а рядом Джамиль Термиотис с новорожденной дочерью Аминой / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Также постом и фотографиями ранее делилась и королева Рания, которая теперь дважды бабушка.

Джамиль Термиотис и принцесса Иман, принцесса Раджва, кронпринц Хусейн и новорожденная принцесса Амина / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

"Моя дорогая Иман теперь мама. Мы благодарны и счастливы встретить Амину, новое благословение нашей семьи. Поздравляем Джамиля и Иман – да благословит Бог вас и вашу дорогую девочку!", - говорится в сообщении королевы.

Королева Рания поделилась фото с палаты дочери принцессы Иман, которая 16 февраля родила дочь / Фото: Instagram королевы Рании

Принцесса Иман – старшая дочь иорданской королевской четы, она вышла замуж в 2023 году, а о ее беременности стало известно в январе 2025 года.

Принц Хусейн и Джамиль Термиотис с детьми / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Принцесса Амина на руках у дяди кронпринца Хусейна / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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