Принц и принцесса Люксембургские опубликовали милые фото со своими маленькими сыновьями

Принц Гийом и принцесса Стефания приветствовали в этом году своего второго сына – принца Франсуа. Перед Новый годом принц и принцесса опубликовали в официальном аккаунте люксембургской семьи несколько кадров из их новой семейной фотосессии.

Сыновья пинца Гийома и принцессы Стефании Люксембургских / Фото: instagram.com/courgrandducale

На снимках Стефания запечатлена в бежевом свитере и черных брюках, у нее на руках сидит малыш Шарль в джинсах и теплом свитере, а его брат принц Франсуа запечатлен на роках у своего отца принца Гийома в таком же точно свитере, как и его старший брат.

Принц Гийом и принцесса Стефания Люксембургские с сыновьями / Фото: instagram.com/courgrandducale

Напомним, совсем недавно стало известно, что принцесса Люксембургская Александра беременна первенцем. Она и ее муж Николя Багори, сыгравшие свадьбу весной, скоро тоже станут родителями.

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