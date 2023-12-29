Принц и принцесса Люксембургские опубликовали милые фото со своими маленькими сыновьями

Наследная пара Люксембурга поделилась новыми праздничными фотографиями своих двоих детей.
Принц Гийом и принцесса Стефания приветствовали в этом году своего второго сына – принца Франсуа. Перед Новый годом принц и принцесса опубликовали в официальном аккаунте люксембургской семьи несколько кадров из их новой семейной фотосессии.
На снимках Стефания запечатлена в бежевом свитере и черных брюках, у нее на руках сидит малыш Шарль в джинсах и теплом свитере, а его брат принц Франсуа запечатлен на роках у своего отца принца Гийома в таком же точно свитере, как и его старший брат.
Напомним, совсем недавно стало известно, что принцесса Люксембургская Александра беременна первенцем. Она и ее муж Николя Багори, сыгравшие свадьбу весной, скоро тоже станут родителями.
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