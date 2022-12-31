Принц и принцесса Уэльские почтили память "короля футбола" - Пеле

Принц и принцесса Уэльские отдали дань уважения легенде бразильского футбола Пеле, который считается одним из величайших игроков всех времен. Он скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.
Члены британской королевской семьи перепостили в своих социальных сетях публикацию сборной Англии в память о Пеле.
Paying tribute to a true football icon.— England (@England) December 29, 2022
Rest in peace, Pelé pic.twitter.com/iw1p164Jo8
"Отдавая дань уважения настоящей футбольной иконе. Покойся с миром, Пеле " - так подписана фотография стадиона "Уэмбли", посвященной покойной футбольной звезде. Арка культового лондонского стадиона была освещена желтым и зеленым светом — цветами бразильского флага и формы национальной сборной, а на экранах телевизоров мелькали имя Пеле, годы его рождения и смерти, а также портрет футболиста.
Отметим, принц Уэльский является футбольным фанатом и президентом Футбольной ассоциации Англии. Его бабушка, королева Елизавета II, имела честь вручить Пеле и команде "Сантос" трофей на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро в 1968 году. На изображении Пеле триумфально поднимает кубок над головой, а королева и принц Филипп улыбаются рядом с ним.
В Бразилии объявили трехдневный траур из-за смерти Пеле. Ранее мы рассказывали, как пройдет прощание с "королем футбола".
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