Принц и принцесса Уэльские почтили память "короля футбола" - Пеле

Принц и принцесса Уэльские отдали дань уважения легенде бразильского футбола Пеле, который считается одним из величайших игроков всех времен. Он скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

Члены британской королевской семьи перепостили в своих социальных сетях публикацию сборной Англии в память о Пеле.

Paying tribute to a true football icon.



Rest in peace, Pelé pic.twitter.com/iw1p164Jo8 — England (@England) December 29, 2022

"Отдавая дань уважения настоящей футбольной иконе. Покойся с миром, Пеле " - так подписана фотография стадиона "Уэмбли", посвященной покойной футбольной звезде. Арка культового лондонского стадиона была освещена желтым и зеленым светом — цветами бразильского флага и формы национальной сборной, а на экранах телевизоров мелькали имя Пеле, годы его рождения и смерти, а также портрет футболиста.

Отметим, принц Уэльский является футбольным фанатом и президентом Футбольной ассоциации Англии. Его бабушка, королева Елизавета II, имела честь вручить Пеле и команде "Сантос" трофей на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро в 1968 году. На изображении Пеле триумфально поднимает кубок над головой, а королева и принц Филипп улыбаются рядом с ним.

Королева Елизавета II, принц Филипп и Пеле, 1968 год / Фото: Associated Press

В Бразилии объявили трехдневный траур из-за смерти Пеле. Ранее мы рассказывали, как пройдет прощание с "королем футбола".

Читайте также: