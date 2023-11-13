Принц и принцесса Уэльские показали захватывающее видео из поездки на Багамы

Принц и принцесса Уэльские поделились видео, которое было снято на Багамах в 2022 году.

Принц Уильям и принцесса Кейт побывали в прошлом году на Багамах и приняли участие в съемках на рифах совместно с победителями премии Earthshot Prize 2021 - организация помогает вернуть к жизни коралловые рифы.

Принцесса Уэльская

В тот день принц и принцесса приняли участие в совершенно особенном опыте подводного плавания вокруг красивых рифов и высадки новых кораллов.

"Coral Vita делает невероятную работу по возрождению наших океанов, давая новую жизнь умирающим коралловым рифам, выращивая кораллы на суше, прежде чем высаживать их в океаны. Этот метод позволяет кораллам расти в 50 раз быстрее, чем традиционные методы. Кораллы жизненно важны для поддержания здоровой экосистемы океана", - сообщается в подписи по опубликованным недавно видео с этой поездки Уэльских.

Став лауреатами премии Earthshot Prize, они получили 1 миллион фунтов стерлингов на масштабирование своего решения и помощь в защите и восстановлении нашей планеты к 2030 году.

В 2023 году принц Уильям вручал премии Earthshot в Сингапуре, но принцесса Кейт, увы, не смогла присутствовать вместе с ним в этот день.

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