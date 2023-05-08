Принц и принцесса Уэльские разозлили короля Чарльза в день коронации: стали известны подробности

Оказывается, не все было идеально в день коронации короля Чарльза III и его супруги королевы Камиллы 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Появление принцессы Уэльской и принца Уильяма на коронации не соответствовало официальному порядку службы, и некоторые зоркие королевские наблюдатели утверждают, что король Чарльз был разъярен, так как не терпит опозданий.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королевское событие, которое случается раз в жизни, казалось идеальным. Но выяснилось, что Кейт и Уильям Уэльские с детьми немного опоздали на службу в аббатство.

Запланированный порядок, изданный Букингемским дворцом, требовал, чтобы они прибыли раньше и заняли свои места перед Чарльзом и Камиллой. Но этого не произошло вовремя, сообщает express.

Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Уэльские прибыли после монарха. Дело в том, что камеры были сфокусированы на Чарльзе и Камилле, пока они, сидя в карете, ждали приезда Кейт и Уильяма, и корреспонденты, которые видели это ожидание, заметили, что Чарльз, разговаривая с женой, был заметно раздражен. По губам Чарльза определили, что он говори Камилле: "Мы никогда не можем быть вовремя, всегда есть что-то…".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Сообщается, принц Уильям, принцесса Кейт с двумя старшими детьми должны были прибыть на 5 минут раньше короля, но вместо этого они опоздали на минуту, поэтому он не мог выйти из кареты, пока в аббатство не вошли принц Уильям и Кейт. Очевидно, у Чарльза была веская причина гневаться, ведь дня своей коронации он ждал долгие 70 лет.

Кейт и Уильям Уэльские на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

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