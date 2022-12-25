Принц и принцесса Уэльские впервые взяли на службу в Сандрингеме всех своих детей

Как мы писали ранее члены британской королевской семьи отправились на службу в церковь святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Принц и принцесса Уэльские прибыли вместе с тремя детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи. Для младшего принца Луи – это дебют на Рождество в Сандрингеме. Это впервые семья в полном составе дебютирует на праздничной прогулке в Норфолке.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт в сшитом на заказ болотного цвета пальто от Alexander McQueen и обута в высокие замшевые сапоги на устойчивых каблуках от Gianvito Rossi. Также она в шляпе от Philip Treacy и весьма необычных серьгах, которые ранее принадлежали принцессе Диане от бренда Sezane. Ранее мы никогда не видели Кейт в этих серьгах, возможно, она надела их впервые. Кейт держала в руках маленький клатч и была в кожаных перчатках.

Принц Джордж одет в темно-синий костюм, его младший брат согласно королевскому протоколу в шортах, гольфах и пальто, а их сестра принцесса Шарлотта, похоже, была в пальто от Trotters, которое ранее надевала на рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Отметим, это первое Рождество для членов королевской семьи, которое они проводят без королевы Елизаветы II, которая скончалась три месяца назад. Главенствует на этой прогулке король Чарльз III.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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