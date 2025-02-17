Принц Иоахим и принцесса Мари вместе с принцем Гарри были замечены на волейболе во время Invictus Games

Датский принц Иоахим и его супруга принцесса Мари посетили Игры Invictus 2025 в Ванкувере.
Вместе с принцем Гарри, основателем этих "Игр", они посмотрели игру в волейбол в конференц-центре Ванкувера. Жена принца Гарри, Меган Маркл, которая пять дней была вместе с принцем в Канаде, ранее вернулась к детям в США.
Датский королевский дворец поделмлся подробностями поездки младшего брата короля Фредерика X.
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"Во время посещения Invictus Games в Канаде Их Королевские Высочества принц Иоахим и принцесса Мари посетили тренировку для участников, представляющих Данию на Invictus Games.
День начался со встречи с командой гребцов, где принц и принцесса имели возможность поприветствовать гребцов и понаблюдать за некоторыми этапами их тренировок. Позже днем последовал визит в волейбольную команду, где принц и принцесса встретились с игроками и внимательно наблюдали за их подготовкой", - говорится в сообщении.
Мари и ее муж Иоахим были одеты в красные куртки с символикой датской команды. У принцессы были распущены волосы, а на лице был легкий дневной макияж.
Напомним, 6 февраля, принцесса Мари отпраздновала 49-летие. Мы рассказывали десять фактов о второй жене датского принца Иоахима.
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