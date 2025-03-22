Принц Иордании показал редкие фотографии своей дочери: фото опубликованы в честь особого праздника

Наследный принц Иордании Хусейн отметил День матери, отдав дань уважения своей матери, королеве Рании, и жене, принцессе Раджве.
День матери на Ближнем Востоке отмечается ежегодно 21 марта.
На серии фотографий, которыми принц опубликовал в Instagram, королева Рания держит на руках свою восьмимесячную внучку принцессу Иман, в то время как ее отец с любовью смотрит на них обоих.На втором снимке Иман держит принцесса Раджва - мама девочки. У наследного принца и принцессы первый ребенок родился 3 августа 2024 года.
"Моей любимой маме и моей любящей жене, ваше присутствие наполняет нашу жизнь радостью, а ваша любовь - истинный смысл жертовности. С Днем матери", - подписал он фото.
Это первый День матери для принцессы Раджвы с момента рождения принцессы Иман, что делает это событие еще более значимым.
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