Принц Карл Филипп и принцесса София посетили концерт в поддержку Украины

Шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София посетили концерт в Avicii Arena, посвященный Украине.

Мероприятие называлось "Hela Sverige skramlar" ("Вся Швеция кричит") и представляло собой концерт, посвященный правам человека, демократии и, что наиболее важно, гуманитарному кризису, вызванному полномасштабным вторжением России в Украину.

Шведская чета посетила мероприятие вместе с послом Украины в Швеции Андреем Плахотнюком и его супругой Викторией, а также членами шести выбранных организаций, которые собирали средства на благотворительность от этого концерта. Мероприятие транслировалось по шведскому национальному телевидению SVT.

В посте в своем аккаунте в Instagram принц Карл Филипп и принцесса София особенно поблагодарили украинскую артистку Машу Сур, "чье выступление запало в самое сердце", — написали супруги.

Как сообщается на странице певицы в Instagram, за вечер собрали для Украины более 7,5 млн евро — сумма, которая пойдет на помощь украинцам.

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