Принц Кристиан Ганноверский и принцесса Александра показали фото новорожденной дочери

Принц Кристиан Ганноверский и его супруга Алессандра де Осма показали фото своего третьего ребенка.

35-летняя перуанская модель опубликовала фотографию крошечных пальчиков своей новорожденной дочери, обхватывающих ее руку, на которой видно золотое обручальное кольцо Алессандры.

"Добро пожаловать в мир, Алексия. Три недели назад ты пополнила нашу семью. Мы любим тебя бесконечно", - написала Алессандра в подписи к снимку в Instagram.

38-летний принц Кристиан Ганноверский и Алессандра уже являются родителями трехлетних близнецов Николаса и Софии, родившихся в июле 2020 года. Пара, поженившаяся в Лондоне в 2017 году, сейчас проживает в Мадриде, в Испании.

Кристиан и Алессандра сыграли скромную свадьбу в Челси и Вестминстерском ЗАГСе 24 ноября 2017 года. Но их роскошная религиозная церемония состоялась 16 марта 2018 года в базилике Сан-Педро в Лиме, ​​Перу. Невеста выглядела великолепно в кружевном платье с высоким воротником от Хорхе Васкеса и ганноверской цветочной тиаре.

Принц Кристиан Ганноверский и его супруга Алессандра де Осма / Фото: Getty Images

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