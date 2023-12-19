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Принц Луи копия мама: королевские поклонники обсуждают детское фото Кейт Миддлтон

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
179
Время на прочтение
1 мин
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Принц Луи копия мама: королевские поклонники обсуждают детское фото Кейт Миддлтон

Принц Луи и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

На днях принцесса Уэльская Кейт поделилась в соцсети своим детским снимком.

Кадр был сделан на Рождество в 1983 году, когда Кейт было почти два года. Будущая принцесса запечатлена за обеденным столом, сидящая в деревянном стуле, украшенном праздничной мишурой.

Девочка выглядит очаровательно в красно-синем полосатом платье с рубиново-красными пуговицами и белоснежным воротником. Она одета в темно-синий кардиган и носит разноцветное ожерелье на шее.

Детское фото Кейт Миддлтон / © Getty Images
Детское фото Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Королевские поклонники принялись тут же сравнивать детское фото Кейт и фотографией ее младшего сына принца Луи. Мама и сын просто копия друг друга.

"О боже, какое великолепное фото малышки Кэтрин. Луи — ее близнец. Какой приятный сюрприз! Спасибо, что поделились".

"Очаровательно! Луи очень похож на нее".

"Принц Луи похож на свою маму".

Принц Луи / © Getty Images
Принц Луи / Фото: Getty Images

Пишут поклонники в комментариях к снимкам. Фото было сделано во время семейного Рождества в 1983 году, по-видимому, в доме детства Кейт в Беркшире. А опубликовал его Кенсингтонский дворец в преддверии концерта принцессы Кейт "Вместе на Рождество", который выйдет в эфир в канун Рождества на канале ITV.

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Дата публикации
Просмотры
179
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