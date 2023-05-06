Принц Луи снова "украл" сердца королевских поклонников: как внук Чарльза шалил на его коронации

Младший ребенок принца и принцессы Уэльских – принц Луи – украл сердца королевских поклонников на коронации своего дедушки короля Чарльза III.

5-летний Луи присоединился к своим брату Джорджу и сестре Шарлотте на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве.

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Юный принц совсем не волновался в отличие от его старшего брата Джорджа, который был пажем короля.

Принц Джордж Уэльский на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Луи, казалось, чувствовал себя в своей тарелке – немного шалил, немного кривлялся, задорно подпевал гимн во время службы, а на балконе Букингемского дворца, где члены семьи собрались уже после коронации, громко что-то кричал.

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Накануне мероприятия принцессу Кейт спросили, не волнуется ли она за поведение принца Луи, ведь во время платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года мальчик уже был в центре внимания и много шалил.

Принц Луи и его мама Кейт на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Сегодня на коронации младший ребенок Уэльских тоже был в центре внимания. Правда к нему приставили сестру принцессу Шарлотту, присматривать за ним. Когда Уэльские заходили в аббатство принцесса держала брата за руку. Но потом во время службы маленький принц отвлекал и ее, что-то показывая пальцем вокруг.

Принц Луи и принцесса Шарлотта на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Принц Луи и принцесса Шарлотта на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Поклонники королевской семьи, которые смотрели коронацию, обсуждали в Твиттере поведение принца Луи и умилялись им. Один из них написал: "О, благослови его, он действительно хорошо справился, продержавшись так долго. Я почти ожидал, что он пойдет и сядет на колени к дедушке!".

Принцесса Шарлотта и принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Кстати, именно на коленях у дедушки Чарльза Луи сидел во время концерта в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Принц Джордж и принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

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