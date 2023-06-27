Принц Луи снова затмевает всех: на этот раз на фестивале в Гластонбери

Один из самых запоминающихся моментов жизни пятилетнего принца Луи отметили на музыкальном Glastonbury Festival 2023.

Младший сын принца и принцессы Уэльский – Луи - появился на музыкальном фестивале в минувшие выходные. Его фото, которое было сделано в рамках Trooping the Colour королевы Елизаветы II в июне 2022 года, напечатали на большом флаге, который кто-то из гостей поднял в толпе на фестивале. Снимок опубликовали пользователи Твиттера.

Haha looks like Prince Louis has made his Glastonbury debut!! #PrinceLouis #Glastonbury pic.twitter.com/B3k1ale2rA — The Rumble Online (@theRumble9) June 24, 2023

На фото Луи с закрытыми глазами, он закрывает уши руками, когда в небе в этот момент пролетают самолеты во время публичного празднования 96-летия его прабабушки Елизаветы II.

Принц Луи на параде в честь королевы Елизаветы II в 2022 году / Фото: Associated Press

С момента своего дебюта в Trooping the Colour в 2019 году принц Луи был известен своими очаровательными выходками во время ежегодного публичного празднования дня рождения британского монарха.

Напомним, недавно принц Луи снова стал звездой парада в Лондоне. Во время первого празднования дня рождения короля Чарльза III принц Луи тоже затмил всех своих родственников на параде Trooping the Colour 2023.

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