Принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания ждут второго ребенка

Принц Гийом и принцесса Стефания Люксембургские объявили, что находится в ожидании рождения второго ребенка, который должен появиться на свет в апреле 2023 года.

Официально новостью поделились родители принца Гийома - великий герцог Анри и великая герцогиня Мария Тереза. Они опубликовали пост в Twitter:

Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont l’immense joie d’annoncer que le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière attendent Leur deuxième enfant.



La naissance est prévue pour le mois d’avril.



©MGD/S.Margue pic.twitter.com/oOfnduxXeZ — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) September 29, 2022

"Их Королевские Высочества великий князь и великая княгиня рады сообщить, что наследный великий князь и наследная великая княгиня ждут второго ребенка", - говорится в заявлении пары. "Рождение запланировано на апрель".

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель поделился постом в Twitter, в котором поздравил пару: "От имени правительства я хотел бы передать свои самые теплые поздравления Их Королевским Высочествам наследному великому герцогу и наследной великой герцогине по случаю объявления об ожидании их второго ребенка".

Малыш станет братом или сестрой принца Шарля Люксембургского, который родился в мае 2020 года. Мальчик является вторым в очереди на престол после своего отца Гийома.

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