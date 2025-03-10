Принц Люксембургский объявил о трагической утрате в семье

Заявление было опубликовано на официальном сайте Фонда POLG. Его сын, родившийся с митохондриальным заболеванием POLG, умер неделю назад, 1 марта, до последнего момента находясь в окружении своей семьи.

В письме, которым принц поделился от своего имени и от имени своей жены Джули, принц Роберт добавил: "Последний вопрос Фредерика ко мне был: "Папа, ты гордишься мной?" Он уже несколько дней едва мог говорить, поэтому ясность этих слов была столь же удивительной, сколь глубока была значимость момента. Ответ был очень прост, и он слышал его уже столько раз... Но в этот раз ему нужно было подтверждение того, что он сделал все, что мог, за свою короткую и прекрасную жизнь, и что теперь он, наконец, может двигаться дальше", - говорится в заявлении принца.

Принц Роберт Люксембургский принцесса Джулия Люксембургская, фото 2010 года / Фото: Getty Images

О диагнозе Фредерика стало публично известно, когда ему было 14 лет. Болезнь POLG — это генетическое митохондриальное заболевание, которое лишает клетки организма энергии, в свою очередь вызывая прогрессирующую дисфункцию и отказ многих органов.

Фредерик и Мушу, фото: polgfoundation.org

"Это битва, которую вел Фредерик, и это бремя, которое ему пришлось нести на протяжении всей своей жизни. Он всегда делал это с изяществом и юмором. Когда мы спросили его, хочет ли он создать фонд, чтобы найти лекарство и помогать другим, таким как он, он ухватился за эту возможность", - добавил его отец.

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