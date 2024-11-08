Принц нарушает молчание: Уильям впервые публично рассказал о трудностях, пережитых в этом году его женой и отцом

Во время визита в Кейптаун на церемонию Earthshot Prize, учрежденную Уильямом, принц Уэльский дал ряд интервью и впервые признался, что 2024 год был самым трудным годом в его жизни.

В январе 2024 года король Чарльз и принцесса Уэльская перенесли операции, после чего у них диагностировали рак. В сентябре Кэтрин объявила, что завершила курс химиотерапии, а Чарльз продолжает лечение хотя, по-прежнему, занят выполнением официальных обязанностей и публичными мероприятиями.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

На вопрос о том, как прошли для него последние 11 месяцев, Уильям ответил: "Честно говоря? Это было ужасно. Вероятно, это был самый тяжелый год в моей жизни. Поэтому пытаться пройти через все остальное и удержать все в рамках было действительно сложно", цитирует его слова издание express.co.uk.

В интервью британским печатным изданиям, сопровождавшим принца в его четырехдневной поездке в Кейптаун для вручения премий Earthshot, Уильям сказал, что он невероятно гордится Чарльзом и Кейт за то, как они отреагировали на свой диагноз.

Принцесса Кейт и принц Уильям / Фото: Getty Images

"Я так горжусь своей женой, я горжусь своим отцом, за то, что они справились и то, что сделали. Но с личной семейной точки зрения это было, да, это было жестоко"

Уильям публично не рассказывал о том, как на него повлиял диагноз его жены или отца, страдающего раком, хотя в последнем заявлении Кейт говорила о том, насколько тяжелым был этот период для семьи.

"Последние девять месяцев были невероятно трудными для нас как семьи", — сказала она. "Жизнь, какой вы ее знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ, как передвигаться по бурным водам и неизведанным дорогам. Это время прежде всего напомнило Уильяму и мне о необходимости размышлять и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное", — сказала принцесса в сопроводительном тексте к ее опубликованному видео в сентябре.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, ожидается, что принцесса Уэльская появится на мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти павших в грядущее воскресенье.

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