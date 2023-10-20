Принц размышляет о покупке недвижимости: зачем Гарри дом в Британии и что об этом думает Меган

Говорят, что принц Гарри тоскует по Британии, но его супруга Меган вряд ли когда-либо захочет переехать обратно в Лондон.

Недавно сообщалось, что принц Гарри присматривает недвижимость в Великобритании. Его желание периодически бывать в родной стране понятно, но, как говорят эксперты, Меган Маркл не хочет ехать в Британию и тем более не хочет жить там.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские покинули Великобританию и сняли с себя полномочия членов королевской семьи в 2020 году. Но ходят слухи, что принц Гарри, который часто бывает по личным делам в Британии, возможно, ищет постоянное место жительства, пишет express.

Королевский комментатор Ричард Фицуильямс сообщил, что Меган вряд ли вернется на британскую землю и не захочет привозить сюда своих детей.

"Кажется маловероятным, что Меган посетит Британию в ближайшее время. То же самое в краткосрочной перспективе относится и к Арчи и Лили. Я не вижу смысла в слухах о том, что Гарри будет делить свое время между Соединенными Штатами и Великобританией. Он серьезно обеспокоен вопросами безопасности, и дело против Министерства внутренних дел по этому поводу еще ожидает суда.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Очевидно, важно то, что существует договоренность, возможно, хотя и необязательно, с королевской семьей, которая дает ему надежную постоянную базу, которую он может использовать, когда посещает Великобританию", - говорит эксперт.

Напомним, ранее Гарри и Меган использовали коттедж Фрогмор в качестве своего дома в Великобритании, который был подарен им королевой Елизаветой II после их свадьбы в 2018 году, однако король Чарльз попросил их покинуть дом после публикации мемуаров принца Гарри в январе 2023 года.

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