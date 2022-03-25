Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская посетили Ирландию

Принц и герцогиня поехали в тур по Ирландии.

В то время как королева Елизавета II празднует свой платиновый юбилей, Чарльз и Камилла поехали в тур по Ирландии. Это пятый раз, когда принц Уэльский и герцогиня Корнуольская официально посещают Ирландию вместе.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская в Ирландии / Getty Images

Камилла, герцогиня Корнуольская, которая, как известно, очень любит лошадей, во время визита в конюшню Генри де Бромхеда в Уотерфорде, познакомилась с лошадью по кличке Жимолость.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская в Ирландии / Getty Images

Также королевская чета узнала об истории лодки викингов, принц и герцогиня посмотрели представление Уотерфордской группы реконструкторов, а позже встретились с членами этого сообщества на Соборной площади.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская в Ирландии / Getty Images

Также у пары состоялась встреча с Джо Келли, мэром Уотерфорда, Мэри Батлер, государственным министром и Имонн Макини, директором средневекового музея Уотерфорда.

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