Принц Уильям без Кейт и датские монархи: как члены королевских семей болели за свои команды на Уэмбли

Принц Уильям без Кейт и датские монархи: как члены королевских семей болели за свои команды на Уэмбли

Вчера на стадионе Уэмбли в Лондоне сборная Англии обыграла сборную Дании в матче 1/2 финала "Евро-2020" и вышла в финал турнира.

За англичан на трибунах болел принц Уильям, герцог Кембриджский. Он был запечатлен фотографами во время беседы с Питером Маккормиком, временным председателем Английской футбольной ассоциации. В этот день принц Уильям был без своей супруги герцогини Кэтрин, которая находится на самоизоляции и старшего сына Джорджа, как в прошлый раз.

Принц Уильям и Питер Маккормик на стадионе Уэмбли / Associated Press

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За датскую команду приехали болеть кронпринц Фредерик с супругой кронпринцессой Мэри и старшим сыном принцем Кристианом. 49-летняя принцесса Мэри в этот день была одета в черные брюки, винного цвета жакет и белую рубашку под ним, ее волосы были распущены и безупречно уложены, а на лице был достаточно насыщенный макияж.

Кронпринцесса Мэри на Уэмбли / Getty Images

К сожалению, присутствие членов датской королевской семьи не помогло команде датчан пройти в финал. Встреча на Уэмбли завершилось со счетом 2:1. Финальная игра состоится на этом же стадионе 11 июля.

Кронпринцесса Мэри, ее муж кронпринц Фредерик и их старший сын Кристиан / Getty Images

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