Принц Уильям был впечатлен: музыкант из Rolling Stones написал портрет принца Филиппа

74-летний британский музыкант Ронни Вуд из Rolling Stones написал портрет принца Филиппа, герцога Эдинбургского, а принц Уильям, увидев его, был сильно впечатлен.

Работу Ронни закончил незадолго до смерти принца Филиппа в апреле 2021 года. Тогда же в апреле Вуд поделился в Instagram своей картиной. Работа даже привлекла внимание принца Уильяма.

Принц Уильям / Associated Press

"Я нарисовал замечательную картину герцога Эдинбургского незадолго до его смерти, где он снимает шляпу. Принц Уильям попросил меня представить ему картину в ближайшие недели, и он собирается показать королеве, так что для меня это большая честь", - сказал Вуд, пишет People.

Когда 74-летний Вуд поделился картиной в социальных сетях, он написал: "Нам очень грустно слышать о смерти Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Для меня было честью встречаться с принцем на протяжении многих лет. И участвовать в его благотворительных делах. Наши мысли с королевой и королевской семьей. Мы будем помнить принца Филиппа с большой любовью".

Ронни Вуд / Associated Press

Увидела ли портрет мужа королева Елизавета II, не сообщается.

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