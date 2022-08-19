Принц Уильям едет в Нью-Йорк, но без Кейт: встретится ли он с братом Гарри

У принца Уильяма Кембриджского в следующем месяце планируется поездка в Нью-Йорк, в которую он, к сожалению, не возьмет с собой жену Кэтрин.

Принц отправится в США, чтобы принять участие в саммите основанной им премии Earthshot Prize, это так называемая "Нобелевская экологическая премия", как ее окрестили журналисты, которую в прошлом году в октябре Кейт и Уильям посещали вместе в Лондоне.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

21 сентября принц Уильям отправится в Большое Яблоко, чтобы принять участие в саммите по инновациям Earthshot Prize. А вторая церемония вручения премии Earthshot Prize должна состояться в декабре в Бостоне.

Мероприятие состоится во время Недели климата в Нью-Йорке и 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Герцог Кембриджский, ожидается, выступит с речью.

Герцогиня Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

Это будет первая поездка принца Уильяма в Нью-Йорк после того, как в США переехал его брат Гарри с женой Меган. Но братья вряд ли встретятся, так как Гарри и Меган с детьми живут в Калифорнии, а также в сентябре у них как раз запланирована поездка в Европу, в том числе и в Великобританию.

Ранее мы рассказывали о том, что известно о новом визите Меган и Гарри к королеве Елизавете II и какова цель этой поездки.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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