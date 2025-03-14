Принц Уильям едет в заграничный тур: стало известно, присоединится ли к нему принцесса Кейт

Дворец объявил о первой зарубежной поездке принца Уильяма Уэльского в 2025 году. На следующей неделе Уильям отправится в Эстонию.

Принц посетит солдат из Мерсии, которые в настоящее время проходят подготовку в рамках операции Cabrit в лагере Тапа. Операция сосредоточена на вкладе Великобритании в оборону НАТО на ее восточном фланге, а основными целями являются демонстрация солидарности с союзниками по НАТО и укрепление обороны в качестве четкого сигнала сдерживания любых потенциальных угроз.

В Эстонии принц Уильям также проведет встречи в Таллине, чтобы узнать больше о том, как страна отреагировала на продолжающийся конфликт в Украине и как Эстония внедряет инновации в области возобновляемой энергии и технологий.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская, которая продолжает постепенно возвращаться к государственным обязанностям после завершения лечения рака в прошлом году, не присоединится к своему мужу. Напомним, ранее на этой неделе Кейт и Уильям посетили службу ко Дню Содружества в Вестминстерском аббатстве.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

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