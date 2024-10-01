Принц Уильям хотел бросить учебу в университете: кто повлиял на его решение остаться

За год до этого принц Уильям отправился в путешествие, чтобы сделать перерыв в учебе. А в сентябре 2001 года он начал изучать историю искусств в Сент-Эндрюсском университете. Но уже к концу первого курса наследник престола хотел бросить учебу.

Королевский эксперт Роберт Лейси рассказал в своей книге "Битва братьев", изданной в 2020 году, что Уильям провел в университете только два из тринадцати выходных семестра и часто уезжал домой в Лондон или Хайгроув.

Принц Уильям с отцом Чарльзом в Сент-Эндрюсе / Фото: Getty Images

Когда Уильям впервые выразил сомнения по поводу своего выбора курса и учебного заведения, его дед принц Филипп ответил: "Уильям должен взяться за дело и не сдаваться". Тогда Уильям доверился своему отцу Чарльзу, который тогда был принцем Уэльским, и рассказал ему, что он хотел бы покинуть университет и переехать в другое место, пишет Daily Mail.

Для принца, которого все сразу узнали, студенческая жизнь была непростым испытанием. Хотя Чарльз изначально согласился с сыном, он изменил свое мнение после разговора со своим личным секретарем сэром Стивеном Лэмпортом, который также доверился заместителю личного секретаря Марку Болланду. Дворцовые помощники были обеспокоены тем, что ситуация может стать "личной катастрофой для Уильяма" и что принца "сочтут сдавшимся". Высказывались также опасения, что отъезд Уильяма мог создать проблемы для имиджа Сент-Эндрюса.

Чиновникам дворца ранее уже приходилось сталкиваться с критикой, обрушившейся на принца Эдварда после того, как он решил покинуть Королевскую морскую пехоту в ходе подготовки в 1987 году. Вместо этого Кенсингтонскому дворцу и Сент-Эндрюсу удалось решить проблему, связавшись друг с другом и договорившись, что Уильям переключится на изучение географии.

Затем принц Чарльз провел рождественские каникулы, искренне обсуждая этот вопрос с Уильямом, который в конечном итоге также решил не бросать университет.

Принц Уильям в Сент-Эндрюсе / Фото: Getty Images

Позже Уильям рассказал, что чувствовал себя "напуганным", а не тоскующим по дому. "Мой отец отнесся ко всему этому с большим пониманием и понял, что у меня та же проблема, что и у него. Мы много болтали, и в конце концов мы оба поняли — я определенно понял, — что мне нужно вернуться. Я думаю, это было новое окружение. Не думаю, что я тосковал по дому. Скорее, я был напуган", - цитирует слова Уильяма издание.

Надо сказать, что благодаря учебе в Сент-Эндрюсе принц Уильям познакомился со своей будущей женой Кейт Миддлтон, которая изучала историю искусств.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

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