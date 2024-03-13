Принц Уильям и королева Камилла очень близки: эксперт по языку тела раскрыл интересный момент

Принц Гарри назвал Камиллу в своей книге "злодейкой", но у принца Уильяма со второй супругой его отца Чарльза, похоже, сложились очень теплые отношения.

Недавно прошедшая служба по случаю Дня Содружества продемонстрировала единство королевской семьи. Королева Камилла, принц Уильям, герцогиня Софи и принц Эдвард, принцесса Анна и герцогиня Глостерская собрались в Вестминстерском аббатстве на ежегодное празднование Содружества наций.

Многие обратили внимание на фотографии принца Уильяма и королевы Камиллы, которые о чем-то мило беседовали и улыбались.

Королева Камилла и принц Уильям / Фото: Associated Press

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон считает, что между этими двумя людьми развивается взаимное уважение друг к другу.

"За прошедшие годы Уильям и Камилла, определенно, развили взаимное уважение и тесную связь. По тому, как они выглядят и взаимодействуют друг с другом, ясно, что между ними существует глубокое уважение. Она глубоко заботится об Уильяме, а он заботится о ней. В какой-то момент Уильяма видели наклонившимся к Камилле и о чем-то шутившим с королевой. Их улыбки были очень искренними", - цитирует эксперта издание express.

Королева Камилла на службе в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Атмосфера на службе казалась очень легкой и непринужденной, несмотря на отсутствие на мероприятии короля Чарльза III.

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