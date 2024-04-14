Принц Уильям и принцесса Кейт появились в соцсетях с новым заявлением

Королевская чета опубликовала заявление в соцсетях в связи с трагедией в Австралии.

13 апреля в торговом центре Сиднея в Австралии произошла ужасная трагедия. Мужчина напал с ножом на покупателей в торговом центре торговом центре Westfield в Бонди-Джанкшен. Известно о семерых погибших и множество раненых, в том числе 9-месячном ребенке. Нападавший был застрелен на месте.

Принц Уильям и принцесса Кэтрин не остались в стороне трагедии и выразили свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

"Мы шокированы и опечалены ужасными событиями, произошедшими сегодня в Сиднее. Наши мысли со всеми пострадавшими, включая близких погибших и героических спасателей, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти других", написали Уэльские в Instagram сторис, подписав свое послание: "W&C".

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Король Чарльз III и королева Камилла также отреагировали на инцидент публично.

В своем послании король сказал: "Мы с женой были крайне шокирован, узнав о трагическом инциденте с ножевым ранением в Бонди. Наши сердца сочувствуют семьям и близким тех, кто был так жестоко убит во время такого бессмысленного нападения. Хотя подробности этих шокирующих обстоятельств все еще появляются, наши мысли также с теми, кто участвовал в реагировании, и мы благодарим за храбрость сотрудников экстренных служб".

Напомним, Чарльз и Камилла сейчас находятся в непродолжительном отпуске, который проводят в укромном месте.

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