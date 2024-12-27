Принц Уильям использует в адрес принца Джорджа тот же жест, что и для принцессы Кейт: как это выглядит

На днях семья Уэльских посетила службу на Рождество в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

На мероприятии появились Кейт и Уильям со своими тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Принцесса Шарлотта на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Пока принцесса Кейт общалась с публикой, которая пришла поддержать принцессу после ее трудного года борьбы с раком, дети Кэтрин радостно принимали подарки от людей, а принцесса Шарлотта – цветы.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

В какой-то момент фотографы запечатлели принца Джорджа и его отца принца Уильяма, когда они шли по пути в церковь Святой Марии Магдалины, и принц Уэльский продемонстрировал жест поддержки сыну, который выглядел точно так же, как выглядят его жесты поддержки для супруги принцессы Кейт. Уильям положил Джорджу руку на спину и что-то говорил ему в этот момент.

Принц Уильям и принц Джордж / Фото: Getty Images

Также ранее мы рассказывали, почему принцесса Уэльская и королева Камилла надели на Рождество пальто в похожих оттенках.

Принцесса Кейт и королева Камилла / Фото: Getty Images

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