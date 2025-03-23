Принц Уильям меняет правила: почему будущий король Англии так полюбил селфи

Недавно принц Уэльский совершил визит в Эстонию. Во время этой двухдневной поездки будущий король выглядел радостным и очень расслабленным.

Принц Уэльский вернулся к нормальному ритму публичных выходов после ужасных событий прошлого года, когда у его жены Кейт диагностировали рак.

Двухдневная поездка в Эстонию стала первой зарубежной рабочей поездкой принца Уэльского в этом году и пришлась на важный момент для Украины и Европы, а принц продемонстнировал, что Великобритания поддерживает нас и страны Балтии.

Принц Уильям в Эстонии / Фото: Associated Press

Также мы заметили, как тепло принц теперь общается с публикой. Во время встречи с людьми он охотно делал селфи и даже брал в руки чужие телефоны, чтобы сделать фото получше. Эксперты говорят, на улице с толпой принц провел аж 40 минут.

Известно, что ранее членам королевской семьи было запрещено делать фото с людьми на публичных мероприятиях. Но Уильям, похоже, бесконечно счастлив и нарушает это королевское правило, а может и вовсе отменяет его. Готовность принца Уэльского появляться на снимках и делиться видеосообщениями в стиле селфи в своих социальных сетях показывает, что Уильям принимает новое поколение TikTok, которое предпочитает визуальное повествование.

Принц Уильям в Эстонии / Фото: Associated Press

Напомним, во время поездки в Эстонию принцу вручили очень милый подарок от украинцев, когда он встретился с местной общиной.

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