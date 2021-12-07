Принц Уильям назвал любимую песню своей дочери принцессы Шарлотты

Принц Уильям принял участие в подкасте #TimeToWalk и немного рассказал о своих детях и музыке.

Герцог Кембриджский сообщил, что его дети очень музыкальные, и каждое утро старшие – принц Джордж и принцесса Шарлотта, буквально дерутся за то, чтобы включить каждый свою любимую песню.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / Associated Press

Одна из любимых песен моих детей на данный момент - это Waka Waka Шакиры. Они наряжаются под нее и делают движения бедрами. Особенно Шарлотта, которая носится по кухне в платьицах и балетных принадлежностях. Она просто сходит с ума, когда Луи повсюду следует за ней, пытаясь повторять все ее движения. Это по-настоящему счастливый момент, когда дети просто наслаждаются танцем, весельем и пением", - рассказал в подкасте Уильям. Послушать подкаст вы можете на @applefitnessplus и в Apple Music 1 на @applemusic.

I’m so pleased you like my music Princess Charlotte! ❣️https://t.co/Ttx6K514iQ — Shakira (@shakira) December 5, 2021

Певица Шакира, автор песни Waka Waka (гимн Чемпионата мира по футболу 2010), написала в своем Твиттере по этому поводу пост:

"Я так рада, что вам понравилась моя музыка, принцесса Шарлотта!" - и добавила несколько сердец к подписи.

В этом подкасте принц Уильям также рассказал о том, какая песня была самой любимой у его мамы принцессы Дианы.

Принцесса Диана с сыном Уильямом / Associated Press

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