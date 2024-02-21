Принц Уильям не хочет примирения с братом Гарри: в чем причина

С тех пор, как принц Гарри посетил Британию после того, как узнал, что у его отца Чарльза рак, в прессе говорят лишь об одном – вернется ли герцог Сассекский к исполнению своих королевских обязанностей.

Приближенные к дворцу источники уверяют, что принц Уэльский настроен категорически и любая мысль о возвращении Гарри в семью на позицию работающего ее члена, считается неприемлемой.

Принц Гарри несколько раз "тепло разговаривал" со своим отцом после того, как ему поставили диагноз рак и многие думали, что братья Гарри и Уильям отложат в сторону свои разногласия, пишет express. Однако эта идея была решительно отвергнута источниками, близкими к принцу Уэльскому.

"Принц Уэльский ни в коем случае не потерпит этого", - говорят источники.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Недавно во время визита в Канаду Гарри дал интервью Good Morning America в котором заявил:

"Я люблю свою семью, тот факт, что я смог сесть в самолет, поехать к нему и провести с ним любое время, я благодарен за это", - комментировал свою поездку в Лондон к отцу Чарльзу Гарри.

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские питают глубокое недоверие к Гарри и опасаются, что любое примирение спровоцирует ситуацию, которая уже произошла, когда он и его жена Меган покинули королевскую семью, а потом в многочисленных интервью обливали всех грязью.

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