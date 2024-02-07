Принц Уильям немного оконфузился в первый день на работе: что произошло

Сегодня принц Уильям прибыл в Виндзорский замок, где вручил награды более чем 50 лауреатам на церемонии посвящения. Вечером он примет участие в гала-ужине по сбору средств для лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity, где планирует поблагодарить доброжелателей за поддержку в трудное время для королевской семьи.

Принц Уэльский вручил более 50 различных наград лауреатам, а вручая Сюзанне Хатчинсон из Стаффорда ее награду, Уильям случайно уронил медаль на пол. Он быстро сориентировался и поднял ее с улыбкой на лице. Госпожа Хатчинсон получила признание за свои услуги детям с врожденными пороками сердца. Фото опубликовало издание Daily Mail.

Honouring amazing people doing incredible things in our communities up and down the country. pic.twitter.com/32cB6JP8jl — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 7, 2024

Это первый раз, когда публика видела Уильяма за прошедшие несколько недель, в последний раз его видели по дороге в лондонскую клинику навестить принцессу Кейт 18 января.

Принц Уильям приехал проведать жену Кейт в клинике The London Clinic / Фото: Getty Images

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