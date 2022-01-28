Принц Уильям о сыне принце Джордже: "Мы с Кейт стараемся контролировать его экранное время"

Принц Уильям о сыне принце Джордже: "Мы с Кейт стараемся контролировать его экранное время"

Принц Уильям вчера посетил отремонтированную штаб-квартиру британской киноакадемии BAFTA в Лондоне.

Герцог Кембриджский является президентом BAFTA с 2010 года. Во время мероприятия принц встретился с разработчиком игр Гарри Петчем, получившим поддержку в рамках программы "Молодые дизайнеры игр", которая создана для ребят в возрасте от 10 до 18 лет, мечтающих попробовать себя в индустрии создания игр.

Принц Уильям / Associated Press

Гарри продемонстрировал Уильяму игру, которую он помог создать, пропагандирующую улавливание углерода. Игра также была показана на конференции ООН по изменению климата, прошедшей в Глазго в ноябре прошлого года, сообщает Hello!

Принц Уильям / Associated Press

Принц Уильям тоже взял в руки джойстик, а во время игры признался, что его старший сын принц Джордж очень увлечен компьютерными играми. Но они с супругой Кэтрин стараются контролировать время, которое их сын проводит перед экраном дома.

Принц Уильям / Associated Press

"Они в восторге от игр, особенно Джордж. Двое других еще слишком малы для этого, но обожают фильмы", - рассказал герцог. Также он предположил, что игры могут стать отличным способом научить детей чему-то в школе.

Принц Уильям / Associated Press

После этого принц Уильям встретился с участниками менторской программы BAFTA и их наставниками, включая известную актрису Сюранну Джонс и ведущую Энни Прайс. В рамках программы самые известные представители индустрии кино и телевидения поддерживают начинающих свой путь молодых людей советом. Уильям, который является президентом BAFTA, сказал: "Я очень горжусь постоянной приверженностью BAFTA обеспечению того, чтобы молодые таланты из всех слоев общества получали возможности для построения и развития успешной карьеры в индустрии кино, игр и телевидения".

Принц Уильям, герцогиня Кейт и принц Джордж / Getty Images

Принц Уильям также учредил стипендиальный фонд для помощи малоимущим талантам. В этом году церемония вручения наград BAFTA состоится 13 марта 2022 года в лондонском Королевском Альберт-Холле. Надеемся на присутствие Кейт и Уильяма.

Читайте также: