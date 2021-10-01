Принц Уильям опубликовал трогательное фото своей мамы Дианы

После визита в Северную Ирландию вместе с герцогиней Кейт принц Уильям вернулся в Лондон и посетил мероприятие сольно.

Герцог Кембриджский как королевский покровитель организации The Passage принял участие в праздновании 40-й годовщины благотворительной организации The Passage в Вестминстере. А в Твиттере Кенсингтонского дворца принц поделился трогательной фотографией своей матери принцессы Дианы после такого же благотворительного визита

Принц Уильям вспомнил о своих посещениях The Passage сначала с Дианой в детстве, а затем в одиночестве, на церемонии награждения в центре Лондона, посвященной 40-летию благотворительной организации.

Принц Уильям на праздновании 40-й годовщины благотворительной организации The Passage в Вестминстере / Getty Images

Уильям опубликовал черно-белое фото принцессы Уэльской, которое было сделано во время одного из ее посещений благотворительной организации и добавил личное сообщение, написав: "40 лет. 40 лет работы, изменившей жизнь @passagecharity. Каждый раз, когда я прихожу сюда, меня трогают тепло и дружелюбие, а также достоинство и уважение, которые вы проявляете ко всем, кто входит в вашу дверь. Мне всегда приятно видеть и слышать разницу, которую The Passage вносит в жизнь людей, страдающих от бездомности. Спасибо всем за вашу постоянную работу. W.", - заявил Уильям.

Over the many years that I have visited The Passage, first with my mother when I was just a small boy, I have developed a great affection for you all. pic.twitter.com/gvIT9qPEb9 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 30, 2021

Напомним, герцог Кембриджский стал покровителем The Passage в 2019 году. Организация, созданная в 1980 году, помогла более 135000 человек в кризисной ситуации через свой ресурсный центр, проекты по предотвращению бездомности. Принцесса Диана впервые привела Уильяма и его брата, принца Гарри, в благотворительную организацию в 1993 году, когда они были маленькими мальчиками, и Уильям продолжал совершать многочисленные государственные и частные поездки в организацию все это время.

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