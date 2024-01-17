Принц Уильям откладывает рабочие мероприятия из-за жены принцессы Кейт, которой сделали операцию

Принц Уильям отменил некоторые свои мероприятия для того, чтобы поддержать супругу принцессу Уэльскую Кэтрин, которая перенесла операцию на брюшной полости.

Кенсингтонский дворец сообщает, что принц Уэльский будет рядом с женой пока она восстанавливается после операции.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Принц Уильям отложит некоторые мероприятия и будет сосредоточен на своей семье и детях. Известно, что две предстоящие запланированные международные поездки были отложены. Принцесса Уэльская не будет исполнять свои обязанности до Пасхи.

В последний раз на публике принцесса Кейт появлялась на Рождество, когда вся семья отправлялась на рождественскую службу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. А дети Уэльских – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи недавно вернулись в школу после каникул.

Принц и принцесса Уэльские на службе в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Читайте также: